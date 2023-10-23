Buket Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli sporcu Buket Kaya neden öldü?
Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Aydın hayatını kaybetti. Yurttaşlar, milli sporcunun hayatını merak etti. Peki, Buket Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli sporcu Buket Kaya neden öldü?
Milli sporcu Buket Kaya'nın ölümünün üzerine hakkında aramalar başladı. Yurttaşlar, milli sporcu Buket Kaya'nın kim olduğunu ve neden öldüğünü merak etti. Peki, Buket Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli sporcu Buket Kaya neden öldü?
BUKET KAYA KİMDİR?
Buket Kaya, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu olmuştu. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaya, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonluğunu elde etmişti.
BUKET KAYA NEDEN ÖLDÜ?
Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.
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