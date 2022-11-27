Bülent Korkmaz: Oyuncularımı kutluyorum
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
Spor Toto 1’inci Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısıyla maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BÜLENT KORKMAZ: KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Maça iyi başlamadıklarını ve kolay bir gol yediklerini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Golü yememize rağmen bunun üstesinden geldik. Hem topun hakimi hem oyunun hakimi hem de pozisyonlara giren bir oyuncu grubu vardı. Antrenmanlarda çalıştığımız hücum opsiyonlarını denediler. Daha da farklı olabilirdi çünkü çok pozisyona girdik. Kazanmak önemliydi burada. Çok dinamik ve genç bir takıma karşı oynadık ve bu reaksiyonu gösterdik. Oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti