Bülent Korkmaz: Oyuncularımı kutluyorum

27 Kasım 2022 Pazar, 09:23

Spor Toto 1’inci Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısıyla maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



BÜLENT KORKMAZ: KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Maça iyi başlamadıklarını ve kolay bir gol yediklerini ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Golü yememize rağmen bunun üstesinden geldik. Hem topun hakimi hem oyunun hakimi hem de pozisyonlara giren bir oyuncu grubu vardı. Antrenmanlarda çalıştığımız hücum opsiyonlarını denediler. Daha da farklı olabilirdi çünkü çok pozisyona girdik. Kazanmak önemliydi burada. Çok dinamik ve genç bir takıma karşı oynadık ve bu reaksiyonu gösterdik. Oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.



