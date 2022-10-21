Bülent Uygun: Herkes Kim Min-Jae'yi Vitor Pereira getirdi sanıyor ama...
Süper Lig'deki takımların durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin bu sezon Napoli'ye rekor bir ücretle satışını gerçekleştirdiği Kim Min Jae ile ilgili de konuştu.
Teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin bu sezon Napoli'ye rekor bir ücretle satışını gerçekleştirdiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
'KİM MİN-JAE'Yİ, VITOR PEREIRA GETİRMEDİ!'
Fanatik'e konuşan Uygun'un açıklaması şu şekilde:
"Biz bu ülkede Sergen Yalçın gibi bir efsaneyi futbol dehamızı bizim için çok önemli bir futbol adamımızı 20 bin Beşiktaşlı taraftarıyla birlikte statta Beşiktaş takımımızın başına getirdik. Muhteşem bir olay, efsane hayal ettiğim bir olay. Bu sevgi saygı gösterisi ona verilen değer şampiyonluğu getirdi. 13-15 kişiyle. Vitor Pereira gelecek, yalandan top toplayıcıya sarılacak, adamı yere göğe koyamayacağız. Herkes Kim Min-Jae’yi o getirdi sanıyor, o getirmedi, Biliç getirdi ülkeye. Biliç söyledi. Ya adama dünyanın en iyi kadrolarını verdik, içine etti. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz."
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