Bülent Uygun'dan 1500 kişiye dava: Tecrübeli hoca sebebini açıkladı!

Süper Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un sosyal medyada kendisi ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla 1500 kişiye dava açtığı kaydedildi. Uygun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küfür ediyorsan zaten o karakterde ve karaktersizlikte oluyorsun. Dolayısıyla sana söylenecek bir söz kalmıyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:52
Bülent Uygun'dan 1500 kişiye dava: Tecrübeli hoca sebebini açıkladı!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisi ile ailesine hakarette bulunup, küfür ettikleri iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtı.

Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyadan yapılan küfür ve hakaretlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Küfür ediyorsan zaten o karakterde ve karaktersizlikte oluyorsun. Dolayısıyla sana söylenecek bir söz kalmıyor" dedi.

Sosyal medya üzerinden kendisi ile ailesine yönelik yapılan ve suç teşkil edecek paylaşımlarla ilgili hukuki sürece yöneldiğini anlatan Uygun, "Bunları tespit ederek yaklaşık 1500 kişiyi dava ettik. Sonuçlanan her bir davada; site sahibi olup hakaret edenlerden 150 bin lira, şahıs ve kişisel olarak küfür edenlerden 30 bin lira, ayrıca 20 bin lira da avukatlık ücreti ödemek şartıyla tazminat kazanıldı" diye konuştu.

"87 DAVA SONUÇLANDI VE KAZANILDI"

Uygun, davalardan elde ettiği geliri, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kimsesizler Yurdu ve sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için ilgili kurumlara bağışladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar zannedersem 87 dava sonuçlandı ve kazanıldı. 1000'den fazla şahısla ilgili mahkemenin devam ettiği ve dava sonuçlarının beklendiği bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz ile devlet görevlisi olan bazı arkadaşlarımızın da devletime olan sevgi ve saygımdan ceza almalarını engelledim. Bundan sonraki süreçte de çocuğumuza, namusumuza, ailemize hakaret edenlere davalarımız devam edecek."

Teknik direktör Uygun, yeni açacağı maddi tazminat davalarındaki tutarların arttırılması yönünde avukatlarına talimat verdiğini dile getirdi.

Sporun sevgi, saygı ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Uygun, hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkına sahip olmadığına dikkati çekti.

Bülent Uygun ayrıca, antrenman bilimi üzerine kitap yazan bir teknik direktör olduğunu, buradan elde ettiği geliri de şehit ve gazi çocuklarının eğitimine bağışladığını sözlerine ekledi.


Bülent Uygun haberleri Sivasspor haberleri dava haberleri hakaret haberleri

İlgili Haberler

Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk'a büyük övgü: 'Ondan daha iyi olmak zorundayız'

Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk'a büyük övgü: 'Ondan daha iyi olmak zorundayız'
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki kavga yangın çıkardı!

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki kavga yangın çıkardı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray şampiyon oldu: İşte Süper Lig'de yayın geliri dağılımı!

Galatasaray şampiyon oldu: İşte Süper Lig'de yayın geliri dağılımı!
Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı
Arsameia Ören Yeri’nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı

Arsameia Ören Yeri’nde 54 yıl sonra kazı çalışmaları yeniden başladı
Bursa'daki işini bırakıp köyüne döndü: Yılda 65 ton üretim yapıyor...

Bursa'daki işini bırakıp köyüne döndü: Yılda 65 ton üretim yapıyor...
İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye’de gerçeğe dönüştü

İngiliz çocuğun yamaç paraşütü hayali Fethiye’de gerçeğe dönüştü
Milli takım kadrosuna çağırılmamıştı: Tedesco'dan Batshuayi açıklaması!

Milli takım kadrosuna çağırılmamıştı: Tedesco'dan Batshuayi açıklaması!
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor