Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!

Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na iki kulüp tarafından transfer teklifi yapıldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise milli futbolcuyu kayda değer bir miktarın altında bırakmak istemediği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:16
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!
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Galatasaray’da kazanılan şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda veda sinyali veren Kerem Aktürkoğlu’na iki kulüp talip oldu.

Milli futbolcu için İspanya’dan Real Sociedad’ın sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Bir ABD Ligi takımının da Aktürkoğlu için Galatasaray’a 14 milyon Euro’luk teklif sunduğu kaydedildi.

YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Kerem’in ayrılığına sıcak bakabilmesi için istediği bonservis bedelinin 20 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem’in Real Sociedad’ın teklifine sıcak baktığı ve yönetimden anlayış beklediği kaydedildi.


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