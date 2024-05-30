Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!
Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na iki kulüp tarafından transfer teklifi yapıldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise milli futbolcuyu kayda değer bir miktarın altında bırakmak istemediği ifade edildi.
Galatasaray’da kazanılan şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda veda sinyali veren Kerem Aktürkoğlu’na iki kulüp talip oldu.
Milli futbolcu için İspanya’dan Real Sociedad’ın sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Bir ABD Ligi takımının da Aktürkoğlu için Galatasaray’a 14 milyon Euro’luk teklif sunduğu kaydedildi.
YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Kerem’in ayrılığına sıcak bakabilmesi için istediği bonservis bedelinin 20 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kerem’in Real Sociedad’ın teklifine sıcak baktığı ve yönetimden anlayış beklediği kaydedildi.
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