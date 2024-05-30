Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na iki talip: Tekliflerin ayrıntısı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:16

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:16

Galatasaray’da kazanılan şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda veda sinyali veren Kerem Aktürkoğlu’na iki kulüp talip oldu.

Milli futbolcu için İspanya’dan Real Sociedad’ın sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Bir ABD Ligi takımının da Aktürkoğlu için Galatasaray’a 14 milyon Euro’luk teklif sunduğu kaydedildi.

YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Kerem’in ayrılığına sıcak bakabilmesi için istediği bonservis bedelinin 20 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem’in Real Sociedad’ın teklifine sıcak baktığı ve yönetimden anlayış beklediği kaydedildi.