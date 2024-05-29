Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki kavga yangın çıkardı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı seçim etkinliğine gelen kongre üyeleriyle, Kalamış'ta bulunan Galatasaray Derneği'nde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlar arasından kavga çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 22:27
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki kavga yangın çıkardı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.

YANGIN ÇIKTI!

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.


galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri kavga haberleri Kalamış haberleri Yangın haberleri meşale haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı

Uzman doktor, 'yaşlanmayı yavaşlatabilecek tek egzersizi' açıkladı
VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? VGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? VGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Evde kolay dondurma tarifi: Dondurma nasıl yapılır?

Evde kolay dondurma tarifi: Dondurma nasıl yapılır?
Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…

Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…
Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi

Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
GDO’lu ürün tehlikesi büyüyor

GDO’lu ürün tehlikesi büyüyor
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki