Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki kavga yangın çıkardı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yaptığı seçim etkinliğine gelen kongre üyeleriyle, Kalamış'ta bulunan Galatasaray Derneği'nde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlar arasından kavga çıktı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.
YANGIN ÇIKTI!
Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi.
Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
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