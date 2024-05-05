Bülent Uygun'dan hakem isyanı: 'Bilseydim güreşlere katılırdık'

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 6-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 21:51
Bülent Uygun'dan hakem isyanı: 'Bilseydim güreşlere katılırdık'
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 6-1 yenildikleri Galatasaray maçında futbol adına iyi işler yapamadıklarını söyledi.

Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bülent Uygun, soru almadan basın toplantısını tamamladı.


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