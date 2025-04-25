Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi

Deneyimli teknik direktör Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun'un hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:07

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun'un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Deneyimli teknik direktörün 28 yaşındaki kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Daha önce diyabet hastalığını yendiği ifade edilen Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.


Etiketler: #Bülent Uygun #Almina Tude Uygun

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