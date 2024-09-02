Bülent Uygun'dan Beşiktaş'a teşekkür!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun maçın ardından görüşlerini aktardı. Uygun, "Bazılarına teşekkür etmek lazım. Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 00:48
Bülent Uygun'dan Beşiktaş'a teşekkür!
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Bülent Uygun yaptığı açıklamada, "Bazılarına teşekkür etmek lazım. Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü. Futbol oynamaya karşı çıkan zeminler. Bu zemin süperdi. Beşiktaş taraftarına teşekkürler, görsel şov yaptılar. Futbolun bütün güzellikleri sergilendi" dedi.

"AVRUPA'DA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bülent Uygun ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, en formdaki takım. Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu. Çok eksiğimiz var, futbolcularımızın bazıları idmansız. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Sevindirici taraf, defansif anlamdaki süreci doğru yürütüyoruz. Rey Manaj çok önemli ama ona bir türlü top getiremiyoruz, istediğimiz şeyleri tam anlamıyla yapamadık. Son dakikadaki golü saymıyorum, mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyor, Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz de hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak taraftarımızın istediği Sivasspor'u onlara izletmek istiyoruz."


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