Son dakika... Sivasspor'da deprem: Teknik direktör Bülent Uygun istifa etti

Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:41

Güncelleme: 14.12.2024 - 16:41

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.

Yönetim, Uygun'un istifasını kabul etti. Uygun'un kırmızı beyazlılarla yplları resmen ayrılmış oldu.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan sadece 1 beraberlik çıkarabildi.

Ligde 16 maç oynayan Sivasspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile 18 puanla 12. sıraya kadar geriledi.

Sivasspor'un son 5 maçı şu şekilde: