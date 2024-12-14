Son dakika... Sivasspor'da deprem: Teknik direktör Bülent Uygun istifa etti

Son dakika haberi... Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı beyazlı yönetim Uygun'un istifasını kabul etti.

Son dakika... Sivasspor'da deprem: Teknik direktör Bülent Uygun istifa etti
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:41

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.

Yönetim, Uygun'un istifasını kabul etti. Uygun'un kırmızı beyazlılarla yplları resmen ayrılmış oldu.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan sadece 1 beraberlik çıkarabildi.

Ligde 16 maç oynayan Sivasspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile 18 puanla 12. sıraya kadar geriledi.

Sivasspor'un son 5 maçı şu şekilde:

  • Fenerbahçe 4-0 Sivasspor
  • Sivasspor 0-0 Kasımpaşa
  • Antalyaspor 2-1 Sivasspor
  • Sivasspor 2-3 Galatasaray
  • Bodrum FK 2-0 Sivasspor

Etiketler: #demir grup sivasspor #Sivasspor #Bülent Uygun

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