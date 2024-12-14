Son dakika... Sivasspor'da deprem: Teknik direktör Bülent Uygun istifa etti
Son dakika haberi... Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı beyazlı yönetim Uygun'un istifasını kabul etti.
Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.
Yönetim, Uygun'un istifasını kabul etti. Uygun'un kırmızı beyazlılarla yplları resmen ayrılmış oldu.
GALİBİYETE HASRET KALDI
Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçtan sadece 1 beraberlik çıkarabildi.
Ligde 16 maç oynayan Sivasspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile 18 puanla 12. sıraya kadar geriledi.
Sivasspor'un son 5 maçı şu şekilde:
- Fenerbahçe 4-0 Sivasspor
- Sivasspor 0-0 Kasımpaşa
- Antalyaspor 2-1 Sivasspor
- Sivasspor 2-3 Galatasaray
- Bodrum FK 2-0 Sivasspor
Etiketler: #demir grup sivasspor #Sivasspor #Bülent Uygun
Spor Haberleri
- Şort ve tribün isminde yer alacak
- Okan Buruk'tan 'sakatlık' açıklaması
- Azledilen Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama
- Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun istifa etti
- Beşiktaş taraftarına Hollanda'da neden yasak getirildi?
- 'Beşiktaşlı Akademisyenler'den kulübe flaş çağrı!
- Galatasaray'dan Sivasspor maçı için başvuru
- Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
- Antalyaspor Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
- 23 maçta 35 gol yedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani’nin arabası
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Çiçekçiyi yumrukla öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti