Bülent Uygun'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Rey Manaj'ın yaptığı kırmızı kart'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:59

Güncelleme: 08.12.2024 - 20:59

Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, evinde Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Uygun, "İstediğimiz planladığımız şekilde bir oyun anlayışı vardı, önlemler, oyun mantalitesi. Her şeyin güzel gittiği bir ortamda bireysel hatalar futbolun içinde var. Futbolcu kardeşlerim hata yapabiliyor, hata yapınca da pahalıya patlıyor. Basit iki hata bizi 2-1 geri düşürdü. Direkten dönenler, girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız futbol mutluluk verici. İlk defa 15 bin taraftarımız geldi ama maalesef kaybettik, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz" dedi.

"MANAJ'IN YAPTIĞI KIRMIZI KART"

Karşılaşmanın hakemini değerlendiren teknik adam "Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.