Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:38

Eski FIFA ve Süper Lig Hakemi Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı paylaştı. Bu haberin ardından Bülent Yıldırım'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Bülent Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Bülent Yıldırım'ın eşi kim?

BÜLENT YILDIRIM KİMDİR?

Bülent Yıldırım 1 Mart 1972'de doğdu. Süper ligdeki kariyeri 2003-2004 sezonu 4. haftasındaki Elazığspor-Adanaspor maçıyla başladı. Türkiye profesyonel liglerinde bugüne kadar 317 müsabakada görev aldı.

1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile UEFA tarafından 1. kategori (Premier Category) hakemliğe yükseltildi.

UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiş, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında grup eleme maçlarından Ukrayna-İsveç, İtalya-İrlanda Cumhuriyeti, yarı finalde ise İspanya-Portekiz mücadelesinde çizgi hakemi olarak görev yaptı.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan Yo-Yo testlerini geçemeyen Yıldırım listeden çıkartılmıştır.2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.