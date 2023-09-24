Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:27

Çağla Büyükakçay'ın Bulgaristan'da finale yükselmesinin ardından milli tenişçinin hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Çağla Büyükakçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Büyükakçay'ın başarıları neler?

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KİMDİR?

Çağla Büyükakçay 28 Eylül 1989'da Adana'da doğdu. Büyükakçay, Grand Slam turnuvalarında tek kadınlarda ön eleme turlarında oynayan ve turu geçen ilk Türk tenisçidir. 2010 yılında Amerika Açık tenis turnuvasına katılarak ilk Grand Slam turnuvasında ön elemelerde mücadele etti. 2011'de ise Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık turnuvalarında ilk kez ön elemelerde yer aldı. 2016 Fransa Açık tenis turnuvası ön elemelerinde başarılı olarak ana tabloya kalmayı başaran ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Büyükakçay, Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda teklerde gümüş madalya kazanmıştır. Ülkesinin ev sahibi olduğu 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise hem teklerde hem de çiftlerde (Pemra Özgen'le birlikte) altın madalyanın sahibi olmuştur. Çağla Büyükakçay, Katar Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda, organizasyonun son şampiyonu ve dünya 12 numarası Safarova'yı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Millî tenisçi, bu seviye bir turnuvada 3. tura yükselen ilk Türk raket oldu ve bu ilk katılımında bir tur geçmeyi başardı.

Rio'daki 2016 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanıp olimpik seviyede Türkiye'yi temsil edecek ilk tenisçi olarak kayıtlara geçti. Rio'da ilk turda karşılaştığı Rus tenisçi Yekaterina Makarova'ya 6-3, 0-6, 6-7'lik (tie-break) setler sonunda 2-1'lik sonuçla elendi.

Çağla Büyükakçay, 28 Eylül 1989 tarihinde Adana'da doğdu. Tenis oynamaya ailesinin desteğiyle 8 yaşındayken Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başladı. 12 yaşında Türkiye Klasman Turnuvası ve Türkiye Kapalı Kort Turnuvası şampiyonluklarını kazandı. 14 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu. 15 yaşında Türkiye Fed Kupası Takımı'na seçilerek Türk tarihindeki en genç kadın millî tenis takımı oyuncusu oldu. 2009 yılında ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası kupasını kazandı. 2010 yılında Valladolid'de düzenlenen ITF 25,000 $ turnuvasını kazanarak bu ödülde ITF turnuvası kazanan ilk kadın Türk tenisçisi oldu. Çağla Büyükakçay, kazandığı bu turnuvayla birlikte, aynı sene ilk kez Grand Slam'da oynama hakkı elde etti. 8 Mart 2012 tarihinde Can Üner antrenörlüğünü yapmaya başladı. 2012 yılında İstanbul'da düzenlenen 13. TED Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda, tekler final maçında Hollandalı Richel Hogenkamp'a 2-0 yenildi. 2014 yılında Malezya'da düzenlenen WTA kapsamındaki BMW Malezya Open turnuvasında Slovak Tadeja Majeric'i yenerek bir WTA turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk Türk tenisçi olmuştur. Çeyrek finalde ise Çek Kristyna Plíšková'ya 6-4 ve 6-4 lük setlerle elenerek turnuvaya veda etti. 23 Şubat 2015 tarihinde açıklanan WTA sıralamasında 108. sırada yer alarak kariyerindeki en üst sıraya ulaştı. 2015 yılının Mart ayında FED Kupası Kalp Ödülü'nün oylamasında aday olduğu açıklanmıştır. Oylama sonucunda en çok oyu alan Çağla Fed Cup Heart Award Ödülü’ne layık görüldü. 2015 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen TEB BNP Paribas Istanbul Cup turnuvasına katıldı. Ancak 21 Temmuz 2015 tarihinde Slovak rakibi Daniela Hantuchová ' ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Çağla Büyükakçay şu anda WTA sıralamasında 162.sırada yer almaktadır. Büyükakçay, 2016 İstanbul Cup turnuvasında, 22 Nisan tarihinde bir WTA turnuvasında yarı finale yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu. Bir sonraki gün yarı finaldeki 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0'lık galibiyet ile bir WTA turnuvasında finale çıkan ilk kadın raket oldu. Turnuvanın finalinde de 2-1'lik galibiyetle şampiyon olarak tarihe geçti. Büyükakçay bu başarısıyla grand slam ana tablosunda yer almayı da garantilemiş oldu.

Kasım 2021 tarihinde Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından idrarında doping maddesi olan Ractopamine çıktığı duyuruldu. Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı. 2 Temmuz 2022'de verilen doping cezası İngilte'deki bağımsız mahkeme tarafından iptal edildi. 14 Ağustos 2022'de, ITF tarafından Polonya'da düzenlenen Lotos Radom Kupası'nda şampiyon oldu.