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Bundesliga ekibi Romulo için kesenin ağzını açtı!

Bundesliga ekibi Romulo için kesenin ağzını açtı!

1.06.2025 13:41:00
Güncellenme:
DHA
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Bundesliga ekibi Romulo için kesenin ağzını açtı!

Bundesliga ekibi Leipzig'in Brezilyalı golcü Romulo için Göztepe'ye 12 milyon Euro ve bonuslar içeren teklif yaptığı iddia edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo için Göztepe'ye bir resmi teklif daha geldi.

Adı zaman zaman Süper Lig devleriyle de anılan Romulo için Göztepe'ye teklif sunan son takım, DHA'nın haberine göre Leipzig oldu.

Haberde Leipzig'in Romulo için Göztepe'ye 12 milyon Euro + bonus teklif ettiği belirtildi.

Göztepe ise Leipzig'in bu teklifine henüz geri dönüş yapmadı.

Leipzig'in yanı sıra Ajax, Feyenoord, Roma, Monaco, Fulham ve Anderlecht de Romulo'yla ilgileniyor.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 33 maça çıkan Romulo, 17 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.


İlgili Konular: #göztepe #RB Leipzig #Romulo

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