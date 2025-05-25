Adı Süper Lig devleriyle anılıyordu: Romulo için resmi teklif yapıldı!

Göztepe'de sergilediği performansla yurt içi ve yurt dışında birçok talibi olan Romulo için İzmir ekibine resmi teklif geldi.

Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Romulo için Belçika ekibi Anderlecht, Göztepe'ye resmi teklif sundu.

DHA'nın haberinde teklifin 12 milyon Euro olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Bunun yanı sıra Ajax, Feyenoord, Roma ve Monaco da Romulo için devrede olan diğer kulüpler.

Göztepe ise Romulo'dan en az 15 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Bu arada Romulo'nun Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Romulo yaptığı paylaşıma "Bu bir maçtan daha fazlası. Bu sezon evimizdeki son buluşmamız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman destek olan ve fark yaratan tribün, sizler bu kulübün ruhusunuz" notunu düştü.







