Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach yenişemedi!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, kendi sahasında ağırladığı Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada galip gelen olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Borussia Mönchengladbach 43. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda rakip kaleye beraberlik için yüklenen Bayern Münih, aradığı golü 83. dakikada Leroy Sane ile buldu ve karşılaşma 1-1 bitti.
Bu sonuçla birlikte, Bayern Münih 10, Borussia Mönchengladbach 8 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Union Berlin deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, Mainz'ı ağırlayacak.
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