Bundesliga'da Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i tek golle geçti!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda karşılaştığı Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:18
Bundesliga'da Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i tek golle geçti!
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Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin deplasmanına konuk oldu. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Anthony Modeste kaydetti.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 9'a yükseltti. Hertha Berlin, 1 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Hoffenheim'i ağırlayacak. Hertha Berlin, Augsburg deplasmanına gidecek.


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