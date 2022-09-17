Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Stuttgart'ı 3 golle geçti!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, deplasmanda karşılaştığı Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:48
Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Stuttgart'ı 3 golle geçti!
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Bundesliga'nın 7. haftasında Eintracht Frankfurt, Stuttgart deplasmanına konuk oldu. Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmayı Frankfurt 3-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sebastian Rode, 55. dakikada Daichi Kamada ve 88. dakikada Kristijan Jakic attı. Ev sahibi Stuttgart'ın tek golü 79. dakikada Tiago Tomas'tan geldi.

Bu sonucun ardından Frankfurt, 11 puana yükseldi. Stuttgart 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Stuttgart, Wolfsburg deplasmanına gidecek.


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