Bundesliga'da Dortmund zirve takibini sürdürdü! Borussia Dortmund 5 - 2 Mönchengladbach (Maç sonucu)

Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:45

Güncelleme: 13.05.2023 - 21:45

Almanya Bundesliga'nin 32. haftasında Borussia Dortmund sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti.

Mücadelede toplam 7 gol sesi çıkarken Borussia Dortmund, Mönchengladbach'ı 5-2 mağlup etti.

Dortmund'un golleri Malen, Haller (2), Bellingham ve Reyna'dan geldi. Mönchengladbach adına ise iki golü Bensebaini ve Stindl kaydetti.

Bundesliga'da Borussia Dortmund puanını 67'ye yükseltirken lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Mönchengladbach, 11. sıraya gerileyerek 39 puanda kaldı.