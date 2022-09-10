Bundesliga'da RB Leipzig, Borussia Dortmund'u 3 golle geçti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) RB Leipzig, kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 6. haftasında Marco Rose'un ekibi RB Leipzig ile Edin Terzic'in yönetimindeki Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Leipzig 3-0 kazanırken goller; 6. dakikada Willi Orban, 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 84. dakikada Amadou Haidara kaydetti.
RB Leipzig ile çıktığı ilk maçta eski takımı Borussia Dortmund ile karşılaşan teknik direktör Marco Rose, 3-0'lık sonucun ardından Leipzig kariyerine iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Bu sonucun ardından RB Leipzig puanını 8'e yükseltirken, Borussia Dortmund 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RB Leipzig deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaşırken, Dortmund kendi sahasında Schalke 04'ü konuk edecek.
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