Bundesliga'da Hoffenheim, Mainz'ı 4 golle geçti!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, kendi sahasında ağırladığı Mainz'i 4-1 mağlup etti.
Bundesliga 6. hafta mücadelesinde Hoffenheim, sahasında Mainz ile karşı karşıya geldi.
PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Kramaric, 69. dakikada Prömel, 80. dakikada Dabbur ve 90+2. dakikada Kaderabek kaydederken, Mainz'in tek golü 83. dakikada Kohr'dan geldi.
Konuk ekipte Hack, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Hoffenheim'de Kramaric, 44. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Hoffenheim'de milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim, puanını 12'ye çıkardı. Mainz ise 10 puanda kaldı.
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