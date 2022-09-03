Bundesliga'da Bayern Münih, Union Berlin ile berabere kaldı!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda konuk olduğu Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Union Berlin deplasmanına konuk oldu.
Union Berlin, 12. dakikada Sheraldo Becker ile öne geçti. Ancak Berlin ekibinin bu üstünlüğü çok uzun sürmedi ve Bayern Münih 15. dakikada Joshua Kimmich ile skora dengeyi bitirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Geçen hafta Borussia Mönchengladbach ile berabere kalan Bayern Münih, üst üste ikinci beraberliğini alırken puanını 11'ye yükseltti. Union Berlin de puanını 11 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Union Berlin Köln deplasmanına konuk olacak.
Bundesliga'da saat 16.30'da başlayan maçların sonuçları şu şekilde:
Stuttgart 1-1 Schalke 04
Bochum 0-2 Werder Bremen
Bayer Leverkusen 2-3 Freiburg
Wolfsburg 2-4 Köln
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