Bundesliga'da Schalke 04, Stuttgart ile berabere kaldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Kenan Karaman'ın yeni takımı Schalke 04, deplasmanda karşılaştığı Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 20:19
Bundesliga'da Schalke 04, Stuttgart ile berabere kaldı!
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Bundesliga 5. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.

Mercedes-Benz-Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 18. dakikada Führich'ten geldi. Schalke 04'ün golünü ise 21. dakikada Terodde kaydetti.

STUTTGART 10 KİŞİ

Stuttgart'ta Vagnoman 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KADRODA YOK

Beşiktaş'tan Schalke'ye transfer olan Kenan Karaman maç kadrosunda yer almadı.

Alınan bu sonucun ardından Stuttgart puanını 4'e çıkardı. Schalke ise 3 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Schalke ise Bochum'u konuk edecek.


Bundesliga Schalke 04 Stuttgart Kenan Karaman

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