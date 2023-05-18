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Bundesliga'da yılın çaylağı Karim Adeyemi oldu!

Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki yıldızı Karim Adeyemi 2022-2023 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç yeteneği ödülünü kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 18:34
Bundesliga'da yılın çaylağı Karim Adeyemi oldu!
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Almanya Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren Borussia Dortmundlu Karim Adeyemi, kulüpteki ilk sezonuna hızlı başladı.

Taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla belli olan Bundesliga yılın çaylağı ödülünde Karim Adeyemi; Matthijs de Ligt, Henning Matriciani, Lee Buchanan, Tom Krauß ve Junior Dina Ebimbe gibi isimleri geride bırakarak bu ödülün sahibi oldu. Adeyemi bu ödüle gideken Bundesliga'da çıktığı 22 maçta 6 gol 6 asistlik katkı verdi.

Karim Adeyemi, Ousmane Dembele'nin 2016-2017 sezonunda kazanmasının ardından bu ödülü kazanan ilk Borussia Dortmund oyuncusu'da olmayı başardı


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