Bundesliga'da yılın çaylağı Karim Adeyemi oldu!
Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki yıldızı Karim Adeyemi 2022-2023 sezonunda Bundesliga'nın en iyi genç yeteneği ödülünü kazandı.
Almanya Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren Borussia Dortmundlu Karim Adeyemi, kulüpteki ilk sezonuna hızlı başladı.
Taraftarlar ve gazetecilerin oylarıyla belli olan Bundesliga yılın çaylağı ödülünde Karim Adeyemi; Matthijs de Ligt, Henning Matriciani, Lee Buchanan, Tom Krauß ve Junior Dina Ebimbe gibi isimleri geride bırakarak bu ödülün sahibi oldu. Adeyemi bu ödüle gideken Bundesliga'da çıktığı 22 maçta 6 gol 6 asistlik katkı verdi.
Karim Adeyemi, Ousmane Dembele'nin 2016-2017 sezonunda kazanmasının ardından bu ödülü kazanan ilk Borussia Dortmund oyuncusu'da olmayı başardı
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