Bundesliga'ya damga vurmuştu: Boniface'den kötü haber!
Bu sezon Bayer Leverkusen'in gösterdiği performansta önemli pay sahiplerinden olan Victor Boniface, sakatlığı sebebiyle iki ay sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncu Victor Boniface son antrenmanda sakatlandı.
Açıklamanın detaylarında Victor Boniface'nin tendonlarından sakatlandığı ve ameliyat olacağı söylendi. Boniface bu ameliyat sonrasında 2 ay sahalardan uzak kalacak.
23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 23 resmi maça çıkan Victor Boniface bu karşılaşmalarda 16 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
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