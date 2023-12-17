Namağlup lider Bayer Leverkusen yoluna emin adımlarla ilerliyor!

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 22:39
Namağlup lider Bayer Leverkusen yoluna emin adımlarla ilerliyor!
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Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen evinde Dino Toppmöller'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 3-0 kazanırken goller; 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong ve 57. dakikada Florian Wirtz'den geldi.

NAMAĞLUP LİDER

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup serisini sürdüren Leverkusen 39 puanla liderliğini sürdürürken, Frankfurt 21 puanla 8. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Bochum'u konuk ederken, Frankfurt sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.


Bayer Leverkusen eintracht frankfurt Bundesliga

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