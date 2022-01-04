Burak Elmas: Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün geleceği konusunda önemli açıklamalar yaptı.

İHA
04 Ocak 2022 Salı, 17:00
Burak Elmas: Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz
Abone Ol google-news

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Elmas, "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray yönetimine dair son günlerde yapılan eleştirilerin ardından Başkan Burak Elmas bir açıklama yaptı.

"Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" cümlelerine yer veren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray’da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray’ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler