Burak Elmas kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Burak Elmas'ın tüm yaşam öyküsü

17 Mayıs 2022 Salı, 01:54

Burak Elmas, Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Burçin Elmas ve Burçak Elmas adında iki kardeşi bulunuyor. Aslen Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş insanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı; ardından 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray Başkanı seçildi. 22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan mali genel kurulda Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, 23/30 Nisan tarihinde yapılmak üzere olağanüstü seçim kararı aldı. Ancak İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak seçimi iptal etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, itirazı kısmen kabul ederek seçimle ilgili ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. İstinafa yapılan başvuru sonucu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yeniden ihtiyati tedbir kararı vererek seçimi iptal etti.