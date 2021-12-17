Burak Elmas’ın yönetiminden Köksal Ünlü istifa etti

17 Aralık 2021 Cuma, 07:00

Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunda büyük bir kriz yaşanıyor. Yönetim içinde son dönemde süregelen anlaşmazlıklar, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir’in istifasıyla su yüzüne çıktı. Ardından dün yönetim kurulu üyesi ve kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü de istifa etti. Ünlü, Elmas’ın başkan adaylığı sürecinin çok daha öncesindeki dönemlerde beraber hareket ettiği yakın bir isimdi. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte bazı detaylar:

"HAKLI GALİBİYET" KRİZİ

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yönetim sözcüsü Remzi Sanver, hakem hatalarına rağmen rakiplerinin “Haklı galibiyet” aldığını söyledi. Epözdemir, 2 gün sonra yönetimle aynı fikirde olmadığını açıkladı. Bu olay sonrası Burak Elmas, Epözdemir’in istifasını istedi ancak kriz araya girenlerce rafa kaldırıldı.

7-0’LIK F.BAHÇE YENİLGİSİ

G.Saray’ın kadın futbolda evinde F.Bahçe’ye 7-0 yenildiği maçın organizasyonunu Epözdemir üstlendi. Ağır mağlubiyet, F.Bahçeli idarecilerin G.Saray’a yönelik söylemleri, yönetimde sert dille eleştirildi. Epözdemir, Galatasaray Adası’yla ilgili kazanılan dava sonrası durumu sadece kendine bağlayan yöndeki sözleri yüzünden camiadan ve yönetimden tepki aldı.