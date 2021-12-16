Galatasaray'da 24 saatte ikinci istifa geldi

16 Aralık 2021 Perşembe, 19:21

Galatasaray yönetiminde son 24 saat içerisinde ikinci istifa geldi. Rezan Epözdemir'in ardından Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevinden istifa ettiğini dilekçe ile aktardı.

Ünlü yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlar; 22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır.

Sarı kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifade ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak...

Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim.

Saygılarımla."

Bu açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'da yaptığı resmi açıklama ile Koksal Ünlü'ye teşekkür etti.

Burak Elmas'ın Köksal Ünlü açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Köksal Ünlü'yle, sadece yönetim kurulunda değil, yıllar boyunca çok şeyler paylaştık. Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte Yönetim Kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal Ağabey'e bu yolculukta bütün paylaştıklarımız; Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve Galatasaray'a gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"