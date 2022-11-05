Burak Kızılhan: 'Camiamızı mutlu eden bir performans sergilediler'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 12:31

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Uğur Dündar'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, 25 yılını doldurup yeni divan üyesi olanların isimleri okundu. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüpte 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere tebrik plaketi takdim etti.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliklerini ortaya koydukları 34 aylık sürenin geride kaldığını belirten Kızılhan, "Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan kulübümüz sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, Karadağ'daki Avrupa boks şampiyonasında ikinci kez Avrupa şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Buse Naz Çakıroğlu ayrıca ülkemize bu şampiyonadaki tek altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bizi gururlandırdığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın da son olarak Vakıfbank'ı 3-0 yenerek, şampiyonlar kupası dördüncü kez kazandığını ve sezona harika bir başlangıç yaptığını anlatan Kızılhan, futbol takımının başarısıyla ilgili de şunları ifade etti:

"Transfer sürecinin ardından Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek bir form grafiği yakalayan takımımız, camiamızı mutlu eden bir performans gösterdi. Takımımız, 26 puanla bir maç eksikliğine rağmen lider durumda. Avrupa Ligi'ni namağlup şekilde, 14 puanla lider tamamladı, 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Sonsuz destekle, yürüdükleri bu yolda başarılanının devamını diliyorum."

Tüm maçlarda futbolcularının seremonilere çocuklarla çıktıklarını ve sosyal sorumluluk odaklı bu projenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kızılhan, "Dezavantajlı 14 çocuğun da bu heyecanı yaşamasına imkan sağlıyoruz. Fiziki olarak stada gelemeyen, tedavi altındaki çocukları da ülkede ilk olarak tabletle bu heyecana ortak ediyoruz. Bu çocuklar, hastane veya ev ortamında gene çubuklu formayı giyiyor, statta olan çocuklarla bu heyecanı paylaşıyorlar. En kısa zamanda iyileşmelerini ve fiziki olarak da onları statta ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman onların yanında olmaya, hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.