Suat Kaya 10 gün görev yapmıştı: Tuzlaspor'un yeni hocası belli oldu

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, sadece 10 gün görevde kalan Suat Kaya'nın yerine teknik direktör Barış Yılmazer ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 19:23
Suat Kaya 10 gün görev yapmıştı: Tuzlaspor'un yeni hocası belli oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrılırken yerine Barış Yılmazer getirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce altyapı teknik sorumlusu olarak takımımıza hizmet veren Barış Yılmazer, A takım teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Yeni galibiyet ve zaferlerle zirveye giden yolda Tuzlaspor'umuz kendisine emanettir. Yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul temsilcisinde 19 Ekim'de göreve getirilen Suat Kaya, yaklaşık 10 gün görevde kaldı ve sadece 1 lig maçında sahaya çıktı. Tuzlaspor, Kaya yönetiminde 11. haftada konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.


TFF 1. Lig Tuzlaspor Suat Kaya Barış Yılmazer

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