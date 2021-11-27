Burak Yılmaz attı, Lille berabere kaldı
Türk yıldız Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Nantes, 24. dakikada Ludovic Blas ile eşitliği yakaladı.
Konuk takımın 78. dakikada Fabio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Lille, Jonathan David ile 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
Bu beraberliğin ardından Lille puanını 18, Nantes ise 19'a çıkardı.
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