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Burak Yılmaz'dan flaş ayrılık kararı: 'Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek'

Burak Yılmaz'dan flaş ayrılık kararı: 'Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek'

22.06.2025 17:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Burak Yılmaz'dan flaş ayrılık kararı: 'Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da sezon başlamadan ayrılık geldi. Teknik direktör Burak Yılmaz vedasını açıkladı. 

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde: 

"Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal. Önemli olan kırmadan, kırılmadan ayrılabilmek. Kasımpaşa camiası, gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim."

Kasımpaşa, geçen hafta yaptığı açıklamayla yeni sezonda Burak Yılmaz'la yola devam edileceğini açıklamıştı.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa'nın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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