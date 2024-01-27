Burak Yılmaz, Kayserispor ile Süper Lig'e dönüyor!

Teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, boşalan teknik adamlık görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:06
Burak Yılmaz, Kayserispor ile Süper Lig'e dönüyor!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

BURAK YILMAZ İLE ANLAŞILDI

DHA'nın haberine göre sarı kırmızılı takımda Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz getirildi. Yılmaz'ın bugün Kayseri'ye geleceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


burak yılmaz haberleri Recep Uçar haberleri kayserispor haberleri

İlgili Haberler

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı 'pişman' oldu: 'Hakemlere çiçek vermek hataymış'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı 'pişman' oldu: 'Hakemlere çiçek vermek hataymış'
Kayserispor üst üste 6.kez yenildi: İstanbulspor, 90+5'te 3 puanı aldı

Kayserispor üst üste 6.kez yenildi: İstanbulspor, 90+5'te 3 puanı aldı

En Çok Okunan Haberler