Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 21:32

Güncelleme: 20.09.2024 - 21:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçındaki "hakareti" nedeniyle Yılmaz, tedbirli olarak disipline gönderildi.

Papara Park'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor da "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.