Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a döneceği ileri sürüldü
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille’de geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu dönem bitiminde ayrılığa hazırlanan Burak Yılmaz, Türkiye’ye geri dönüşe yeşil ışık yakmıştı. 36 yaşındaki futbolcunun, 1 sezon Beşiktaş ’ta oynayıp futbol hayatına nokta koymaya olumlu baktığı iddia edildi.
Milli takıma veda ettiğini açıklayan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaşlı idarecilerin geri dönüşüne sıcak baktığı başarılı futbolcu için son kararı, teknik direktör Valerien Ismael verecek. Sezon sonunda Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda Fransız teknik adamın, Burak konusunda son sözü söyleyeceği kaydedildi.
Beşiktaş Kulübü kongre üyesi olan Burak Yılmaz, geçen yıl yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’tan ayrılırken çok önemli bir meblağ bıraktım. Beşiktaş için her zaman iyi düşüncelere sahibim. Bana ayrılırken, ‘Türkiye’ye geri dönersen Beşiktaş’ta tekrar oynamak ister misin’ diye sormuşlardı. Dönersem Beşiktaş’ta oynamayı niye istemeyeyim” ifadelerini kullanmıştı.
"200 GOLÜ GEÇMESİNİ İSTİYORUM"
Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa’da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum” diye konuşmuştu.
Burak’ın Süper Lig’de 13 sezonda çıktığı 327 maçta 188 golü bulunuyor. Burak, ligdeki son sezonunda 2019-20’de Beşiktaş formasıyla 25 maçta 13 gol atmıştı.
İlgili Haberler
- Trabzonspor'dan, Beşiktaş maçında desibel rekoru denemesi
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kadın futbolunda uzun yıllar kimseye kupa yok
- Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yargılanıyor: Reddi hakim istedi, salonu terk etti
Video Haberler
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
- İstanbul'da araçlarda çıkan yangın söndürüldü
- Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
- Panelvan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü
- 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
- Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: 1 yaralı
- Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
En Çok Okunan Haberler
- James Webb Uzay Teleskobu, 'metan gazı' arayacak
- Gözdeki kızarıklığa dikkat!
- Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Tek bacağıyla yüzlerce kilometre bisiklet sürüyor
- Bipolar kişileri 'damgalamak' hayatlarını etkiliyor
- Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi
- 'Endometriozis' hastalığına 'erken teşhis' uyarısı
- TikTok, 'izleme geçmişi' özelliğini test ediyor
- Anne adaylarına 'oruç' uyarısı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi