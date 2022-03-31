Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a döneceği ileri sürüldü

31 Mart 2022 Perşembe, 11:08

Milli takıma veda ettiğini açıklayan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaşlı idarecilerin geri dönüşüne sıcak baktığı başarılı futbolcu için son kararı, teknik direktör Valerien Ismael verecek. Sezon sonunda Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda Fransız teknik adamın, Burak konusunda son sözü söyleyeceği kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü kongre üyesi olan Burak Yılmaz, geçen yıl yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’tan ayrılırken çok önemli bir meblağ bıraktım. Beşiktaş için her zaman iyi düşüncelere sahibim. Bana ayrılırken, ‘Türkiye’ye geri dönersen Beşiktaş’ta tekrar oynamak ister misin’ diye sormuşlardı. Dönersem Beşiktaş’ta oynamayı niye istemeyeyim” ifadelerini kullanmıştı.

"200 GOLÜ GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa’da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum” diye konuşmuştu.

Burak’ın Süper Lig’de 13 sezonda çıktığı 327 maçta 188 golü bulunuyor. Burak, ligdeki son sezonunda 2019-20’de Beşiktaş formasıyla 25 maçta 13 gol atmıştı.