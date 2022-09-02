Burak Yılmaz'ın golü Fortuna'ya yetmedi!
Hollanda Ligi 5. hafta mücadelesinde Utrecht, deplasmanda Fortuna Sittard'ı 4-3 mağlup etti.
Hollanda Ligi 5. hafta mücadelesinde Utrecht, deplasmanda Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi.
Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan mücadeleyi Utrecht 4-3 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Bas Dost, 71 ve 77 ve 84. dakikalarda ise Douvikas kaydetti. Fortuna Sittard'ın golleri ise 67. dakikada Guth, 82. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 90+7. dakikada Noslin attı.
Fortuna Sittard'da Burak yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Doğan Erdoğan 45 dakika oyunda kalırken, Bir başka milli oyuncu Tunahan Taşçı ise karşılaşmada süre alamadı.
Alınan bu sonucun ardından Utrecht puanını 5'e çıkardı. Fortuna Sittard ise 0 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Utrecht, Vitesse'yi konuk edecek. Fortuna Sittard ise NEC Nijmegen ile deplasmanda karşılaşacak.
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