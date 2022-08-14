Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard yine mağlup oldu!
Hollanda Eredivisie ikinci hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard, Twente'ye 3-0 mağlup oldu.
Hollanda Eredivisie ikinci hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard, Twente ile karşı karşıya geldi.
De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi Twente 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Ricky van Wolfswinkel, 44. dakikada Joshua Brenet, 53. dakikada Virgil Misidjan kaydetti.
Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, mücadeleye yedek başladı ve 46. dakikada Arianit Ferati'nin yerine oyuna dahil oldu.
Alınan bu sonucun ardından Twente puanını 6'ya yükseltti. Fortuna sittard ise ligde çıktığı ikinci maçı da kaybederek henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Twente, Excelsior ile evinde karşılaşacak. Fortuna Sittard ise Cambuur'u konuk edecek.
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