Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi!

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:55

Hollanda Eredevisie'nin ilk haftasında Sjors Ultee'nin çalıştırdığı Fortuna Sittard ile Alfred Schreuder'in çalıştırdığı Ajax karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 3-2 kazanırken goller; 48'de Kenneth Taylor, 51'de Devyne Rensch ve 62'de Brian Brobbey'den geldi. Ev sahibi ekibin 6. dakikada Paul Gladon ve 87'de Burak Yılmaz ile bulduğu goller ise mağlubiyetin önüne geçemedi.

BURAK YILMAZ'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Fortuna Sittard'da forma giyen Türk futbolcu Burak Yılmaz 66. dakikada oyuna girdiği maçta dakikalar 87'yi gösterirken yaklaşık 30 metreden müthiş bir frikik golü kaydetti ancak mağlubiyetin önüne geçemedi. Fortuna Sittard'da forma giyen bir başka Türk futbolcu Doğan Erdoğan ise 66 dakika sahada kaldı.

Ligin ikinci haftasında Fortuna Sittard deplasmanda Twente ile karşılaşırken, Ajax kendi evinde Groningen'i ağırlayacak.