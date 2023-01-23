Burak Yılmaz'ın golü Fortuna'ya yetmedi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:51

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:51

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında AZ Alkmaar ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi AZ Alkmaar, 3-1'lik skorla kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dani de Wit, 24. dakikada Ximo Navarro kendi kalesine ve 56. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Fortuna Sittard'ın tek golü 11. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltısıyla geldi. 37 yaşındaki milli forvet, bu sezon Fortuna formasıyla ligde 6. golünü attı.

Bu sonucun ardından AZ Alkmaar puanını 36'ya çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. Fortuna Sittard ise 16 puanda kaldı.

AZ Alkmaar, gelecek hafta Go Ahead Eagles'a konuk olacak. Fortuna Sittard ise 3 haftalık galibiyet hasretini evinde Heerenveen'e karşı bitirmek isteyecek.