Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

İngiltere Championship'te Burnley, deplasmanda Middlesbrought'u 2-1 yenik ederek, bitime 7 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:18
Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
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İngiltere Championship'te Middlesbrough'yu deplasmanda 2-1 yenen Burnley, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

Ligin 40. haftasında Middlesbrough'ya konuk olan Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes ve 66. dakikada Connor Roberts'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin golünü, 48. dakikada penaltıdan Chuba Akpom attı.

Bu sonuçla lider Burnley, ilk iki sıranın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği Championship'te bir maç eksiğine rağmen 87 puana ulaştı. Haftayı beraberlikle kapatan üçüncü sıradaki Luton Town'ın 68 puanda kalmasıyla Burnley'nin bitime 6 hafta kala Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti. Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, bir sezonluk aradan sonra Premier Lig'e dönmüş oldu.


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