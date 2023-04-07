Konya'da kazanan çıkmadı! Konyaspor 1-1 Antalyaspor

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 23:18

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 23:18

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 24. dakikada Muhammet Demir ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 45. dakikada Haji Wright ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 36, Antalyaspor 29 puana yükseldi.

Konyaspor, gelecek hafta Gaziantep FK ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.