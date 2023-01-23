Bursaspor, 3 sayı farkla kazandı

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 85-82 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 08:04
Bursaspor, 3 sayı farkla kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel

Frutti Extra Bursaspor: Needham 16, Onuralp Bitim 14, Auguste 21, Dudzinski 13, Clemmons 12, Mithat Can Özalp, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 1, Ahmet Düverioğlu 2

Gaziantep Basketbol: Intyre 15, Hammonds 5, Dotson 17, Egbunu 16, Frankamp 20, Can Uğur Öğüt 3, Metin Türen 6, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar

1. Periyot: 26-26

Devre: 42-49

3. Periyot: 64-71

Beş faulle çıkan: 39.54 Needham (Frutti Extra Bursaspor)


Frutti Extra Bursaspor Gaziantep Basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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