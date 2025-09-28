Bursaspor 535 gün sonra bir ilki yaşadı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Bursaspor, evinde Isparta 32 Spor'u ağırladı.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı deplasman ekibi Isparta 32 Spor, 1-0 kazanmayı başardı.
525 GÜNLÜK SERİ BOZULDU
Yeşil-pembeli ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Baran Başyiğit attı.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor, 525 gün sonra bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.
Yeşil-beyazlı ekip gelecek hafta Kırklarelispor'a konuk olurken, Isparta 32 Spor evinde Kahramanmaraş İstiklal'i ağırlayacak.
Isparta temsilcisi aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 13' yükseltti. Bursaspor ise 15 puanda kaldı.