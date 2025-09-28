Bursaspor 535 gün sonra bir ilki yaşadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.09.2025 23:26:00
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Bursaspor, evinde Isparta 32 Spor'u ağırladı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı deplasman ekibi Isparta 32 Spor, 1-0 kazanmayı başardı.

525 GÜNLÜK SERİ BOZULDU

Yeşil-pembeli ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Baran Başyiğit attı.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, 525 gün sonra bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

Yeşil-beyazlı ekip gelecek hafta Kırklarelispor'a konuk olurken, Isparta 32 Spor evinde Kahramanmaraş İstiklal'i ağırlayacak.

Isparta temsilcisi aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 13' yükseltti. Bursaspor ise 15 puanda kaldı.

