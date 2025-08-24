Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursaspor'dan lige 8 gollü başlangıç!

Bursaspor'dan lige 8 gollü başlangıç!

24.08.2025 18:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bursaspor'dan lige 8 gollü başlangıç!

Bursaspor, TFF 2. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 8-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk maçında Bursaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Bursaspor, 8-0 kazandı.

Bursaspor'un gollerini; 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.

FIFA'DAN CEZA ALMIŞTI

Bu sonuçla berabere Bursaspor, sezona galibiyetle başladı. FIFA'dan 6 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor ise -6 puan ile son sırada konumlandı.

Bursaspor gelecek hafta ligde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Bursaspor #yeni malatyaspor #tff 2.lig

İlgili Haberler

Bursaspor ve Eskişehirspor'dan anlamlı maç
Bursaspor ve Eskişehirspor'dan anlamlı maç Bursaspor ile Eskişehirspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" sloganıyla dostluk maçında karşılaştı.
Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği
Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği Anadolu'nun iki büyük spor kulübü Eskişehirspor ve Bursaspor, güçlerini toplumsal bir amaç uğruna birleştirerek Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.
Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu!
Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezonundaki rakipleri belli oldu.