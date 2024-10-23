Bursaspor Basket deplasmanda hata yapmadı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B grubu üçüncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti takımını 78-63 yendi.

Bursaspor Basket deplasmanda hata yapmadı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 22:35

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B grubu üçüncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti takımını 78-63 mağlup etti.

Haleon Arena'daki mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili oynayan Bursaspor, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

Üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Bursaspor, maçı da 78-63 kazandı.

Bursaspor, bu sonuçla organizasyonun üçüncü haftasında ikinci galibiyetini elde etti.


Etiketler: #Bursaspor Basketbol #FIBA Erkekler Avrupa Kupası #Patrioti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler