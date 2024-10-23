Bursaspor Basket deplasmanda hata yapmadı
FIBA Erkekler Avrupa Kupası B grubu üçüncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti takımını 78-63 yendi.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası B grubu üçüncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti takımını 78-63 mağlup etti.
Haleon Arena'daki mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta daha etkili oynayan Bursaspor, soyunma odasına 37-31 önde gitti.
Üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Bursaspor, maçı da 78-63 kazandı.
Bursaspor, bu sonuçla organizasyonun üçüncü haftasında ikinci galibiyetini elde etti.
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