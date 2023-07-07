Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc’i resmen açıkladı

Bursaspor Basketbol, Sloven Başantrenör Jure Zdovc ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 20:34
Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc’i resmen açıkladı
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Bursaspor Basketbol'un yeni başantrenörü belli oldu.

Bursaspor Basketbol’dan transferle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Sloven Başantrenör Jure Zdovc ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kulübümüzün çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz.”

26 yıldır profesyonel koçluk kariyerini sürdüren ve AEK, Slovenya Milli Takımı, Cedevita Olimpija, Metropolitans 92 gibi ekipleri çalıştıran Zdovc, son olarak Euroleague ekiplerinden Zalgiris Kaunas’ta görev aldı.


başantrenör Cedevita Olimpija Bursaspor basketbol

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