Bursaspor - Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

09 Ekim 2021 Cumartesi, 22:01

ING Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Beşiktaş Icrypex deplasmanda Frutti Extra Bursaspor’u 76-73 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş Icrypex, karşılaşmanın ilk periyodunu 24-22, ilk yarısını da 44-39 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 3’üncü periyotta oyunun kontrolünü eline aldı ve son periyoda 62-58 önde girdi. Son periyotta rakibinin sadece 11 sayı bulmasına izin veren siyah-beyazlı ekip, sahadan 76-73 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta Jordan Bone ürettiği 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, ev sahibi ekipte ise Allerik Freeman 26 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynayan basketbol maçında taraftarlar birbirine girdi. Kavganın başlamasıyla maç durdurulurken, polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Bursaspor Beşiktaş maçında kavga çıktı. Taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.