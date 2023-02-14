Bursaspor, EuroCup’ta sezonu siyah formayla tamamlayacak
Frutti Extra Bursaspor, depremlerde hayatını kaybedenler anısına EuroCup’ta sezonun geri kalan maçlarında siyah formayla parkeye çıkacaklarını açıkladı.
EuroCup’ta Türkiye’yi temsil eden Bursaspor, EuroCup yönetimiyle yaptığı görüşmeler neticesinde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybeden yurttaşların anısına sezonun geri kalanında siyah formayla parkeye çıkacaklarını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün EuroCup yönetimi ile yaptığı görüşmeler ve alınan izinler neticesinde sezonun geri kalanındaki maçlarımızda siyah formamızla parkede olacağız. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren ve tüm maçlarımızda siyah forma giymemize müsaade eden EuroCup yönetimine teşekkür ederiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- Haluk Levent kaza geçirdi
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- 7 gündür sessizdi: Bahçeli'den skandal sözler
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- Hepsini isim isim yazacağım
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama